13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7419
  • 6,5142
  • 235.15
  • 97.655
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Anne karnında ikiz bebeklerin gülümseten 'yumruklu' kavgası

Çin’in Yinchuan şehrinde anne karnında aynı kesede bulunan ikiz bebekler daha doğmadan kavgaya tutuştu. İzleyenleri hem şaşırtan hem güldüren görüntülerde ultrasonda bebeklerin birbirlerini yumrukladığı görülüyor. Bebekler, dört ay sonra da sağ salim dünyaya geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin’in Yinchuan şehrinde bir baba, ikiz bebeklerinin ultrason videosunu görünce şaşkına döndü.
 
Ultrason ekranına yansıyan sıradışı görüntülerde annelerinin karnında yüz yüze duran ikiz bebekler, birdenbire birbirlerine yumruk yağdırmaya başladı. Bebekler, annelerinin karnında ettikleri kavgaya rağmen dört ay sonra, daha fazla olay çıkarmadan sağ salim dünyaya geldi.
 
Kiraz ve Çilek isimleri verilen ikiz bebeklerin babası Tao, “Videoyu gördüğümüzde oldukça şaşırdık” dedi.
 
'TEHLİKELİ OLABİLİR'
 
 
Çiftin aralık ayında gittikleri kontrolde karşılaştıkları bu manzara, bir anlığına hemşireyi dahi güldürdü. Ancak sonrasında doğum öncesi servisinin yöneticisi durumun tehlikeli olabileceğini, bebeklerin normal koşullarda anne karnında iki ayrı bölüm içinde bulunması gerekirken bir arada bulunduklarını belirtti. Yetkili şu sözleri ekledi: “Böylesi bir vakaya 30 milyonda bir rastlanır.”
 
Nispeten büyük olan kız kardeş yaklaşık 1.950 kilogram doğarken, kendisinden 1 dakika sonra doğan kardeşi de 1.600 kilogram ağırlığındaydı.
 
Yerel basında bebeklerin prematüre olduğu bilgisi yer almış olsa da, bu bilgi henüz teyit edilmiş değil.
 
Ebeveynler minik kardeşlerin tamamen sağlıklı olduklarını açıkladı.
 
(Sputnik)

Doğu Ekspresi’nin o ilçeden geçerken çekilen görüntüleri 1,5 milyon kişi izledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'de saldırı alarmı: Şüpheli lise öğrencisi ölü ele geçirildi

ABD'de saldırı alarmı: Şüpheli lise öğrencisi ölü ele geçirildi

Dünya'ya yıldızlar arası bir nesne çarptı

Dünya'ya yıldızlar arası bir nesne çarptı

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Uzayda 11 ay kalacak

Uzayda 11 ay kalacak

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Trump'a tepki yağdı

Trump'a tepki yağdı
 

POPÜLER HABERLER

İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP´li gruba müdahale edildi

İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP´li gruba müdahale edildi

'Muş Ovası' çeşitli kuş türlerini ağırlıyor

'Muş Ovası' çeşitli kuş türlerini ağırlıyor

Tarihi top kedi yuvası oldu

Tarihi top kedi yuvası oldu

ABD'nin gizli jetlerini tespit edebiliyor

ABD'nin gizli jetlerini tespit edebiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA