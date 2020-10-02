Anne oğul 'Atma! Tamir Olsun Çocuklara Umut Olsun' dedi miniklerin yüzünde tebessüm oldu

AA 02 Ekim 2020 Cuma 11:15 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 11:15

"Atma! Tamir Olsun Çocuklara Umut Olsun" sloganıyla hayata geçirilen çalışmayla, Türkiye'nin dört bir yanından hatta yurt dışından kargo ile Orhangazi'ye ulaştırılan eski, kullanılmayan ve arızalı oyuncaklar, Muammer (38) ve annesi Şükriye Kavazoğlu (75) tarafından yenileniyor.

Çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından ödüllendirilen proje çerçevesinde onarıldıktan sonra temizlenip paketlenen oyuncaklar, Türkiye'nin dört bir yanındaki kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocuklara gönderiliyor. Anne oğulun, kiraladıkları deponun yanı sıra ofis ve evlerinde binlerce tamir bekleyen oyuncak bulunuyor.

Muammer Kavazoğlu, AA muhabirine, daha önce emlak işiyle uğraştığını ancak üç yıldır da çocukları mutlu etmek için çalıştığını söyledi.

Bir çöp konteynerinin yanında bulduğu oyuncağı tamir ederek başladığı projenin çığ gibi büyüdüğünü vurgulayan Kavazoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize genelde sosyal medya veya telefonla ulaşıyorlar. Biz de onların isteklerine göre oyuncakları hazırlayıp gönderiyoruz. Şu an iki dernek için toplam 600 oyuncağın tamirini yapıyoruz. Her yerden oyuncak geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından hatta Belçika, Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkelerden de oyuncak geldi. Biz de bunları tamir edip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Üç yılda 11 bin 160 çocuğu sevindirdik ancak hedefimiz 1 milyon çocuğa ulaşmak."

- "BİR SPONSORA ACİL İHTİYACIMIZ VAR"

Kavazoğlu, kendisinin oyuncakların elektronik, plastik, demir ve ahşap kısımlarını tamir ettiğini, annesinin ise peluş ve bebeklerle ilgilendiğini anlattı.

Projeyi gönüllü olarak yürüttüklerini aktaran Kavazoğlu, sponsora ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Bu süreçte destek verenler olduğunu bildiren Kavazoğlu, "Bir firma depomuzun bir yıllık kirasını ödedi ancak süresi bitti. Başka bir firma internet ve telefon ücretini karşıladı ancak onun da süresi bitti. Ofisimiz, depomuz ve evimiz var. Birçok giderimiz var. Bunların tamamını babamın vefatından sonra anneme kalan 1800 liralık maaşla yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bir sponsora acil ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kavazoğlu, çocukların mutluluğunun kendilerini duygulandırdığını ifade etti.

Gönül verdikleri bu çalışmayı ömürleri yettiğince sürdürmekte kararlı olduklarını kaydeden Kavazoğlu, "Biz aslında her türlü oyuncağı tamir ediyoruz ancak silah ve çeşitlerini tamir etmiyoruz. Bunları yedek parçaya çeviriyoruz. Çocuklar silaha özenmesin diye bunları tamir etmiyoruz. Çocuklara faydalı olmaya çalışırken zararlı olmak istemiyoruz." dedi.

- "OYUNCAKLARI SAĞLAMCA YAPIYORUM"

Anne Şükriye Kavazoğlu da üç yıldır çok sayıda teşekkür telefonu aldıklarını belirtti.

Kendilerine dua edenler olduğunu anlatan Kavazoğlu, "Bazen günde 5-6 tane oyuncağı tamir ettiğim oluyor. Komşularımız bize hayret ediyor. Bu işi hayır için yapıyoruz. Oyuncakları genellikle kimsesiz ve aileleri ihtiyaç sahibi çocuklara gönderiyoruz. Zengin olsun, fakir olsun oyuncak verilen çocuklar seviniyor. Biz de onlar sevindikçe mutlu oluyoruz. Onların anneleri, babaları yok. Oyuncakları sağlamca yapıyorum, onlar için çok uğraşıyorum. Çocukları çok seviyorum." sözlerine yer verdi.