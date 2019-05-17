21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0772
  • 6,7995
  • 251.605
  • 87.203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Anne ve babasını katleden zanlının siyanürü internetten 130 TL'ye satın aldığı ortaya çıktı

Anne-babasını öldüren kimya öğrencisi, siyanürü 130 TL’ye aldığını söyledi. Ölümcül maddenin internetten satıldığı ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir Bayraklı’da 14 Mayıs akşamı annesi Fatma ve babası Mehmet Kalkan’ı içine siyanür koyduğu şerbeti içirerek öldüren kimya öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), sıvıyı kardeşleri Emir Can (16) ve Mehmet Taha’nın (4) da üzerine dökmüştü. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan zanlının siyanürü internetten 130 liraya satın aldığı ortaya çıktı. Şizofren teşhisi konulan Kalkan’ın ölümcül maddeye kolayca ulaşması "Her isteyen siyanür alabilir mi?" sorusunu gündeme getirdi. AKŞAM siyanür tehdidini uzmanlara sordu.
 
TEK TIKLA KAPIDA
 
Akşam'ın haberine göre; İnternette ‘Siyanür satın al’ yazıldığında 304 bin sonuç çıkıyor. Bunların bir kısmı büyük şirketlerin sitelerindeki tanıtımlardan oluşuyor. Geri kalanlar ise kurumsal olmayan yerli ve Uzakdoğu merkezli sitelerde perakende satışları kapsıyor.
 
HER DENEY YAPMAK İSTEYEN ALAMAZ
 
Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. M.A. Neşet Kadırgan: “Türkiye’de siyanür yasaklı değil. Ama Yasal şirketler belgesini ibraz etmeyenlere ürün göndermez, parasını iade eder. Ancak Türkiye’de herkes buna uyuyor mu? Uymuyor ki bir kimya öğrencisi siyanürü internette satın alabilmiş. Sadece üst düzeyde doktora yapanlar siyanürle araştırma yapabilir. Böylece öğrencinin bunu üniversiteden alması da zor. ”
 
PERAKENDE SATIŞTA DENETİM SORUNU VAR
 
GALTEK Kimya Genel Müdürü Mustafa Göktepe: “Bu ürün Türkiye’ye ithal olarak geliyor. Üretici firma ürünü sattığı yere gelerek depolama şartlarını kontrol eder. Bir de beyan zorunluluğu var. Problem asıl bundan sonra başlıyor. Büyük ithalatçı firmalar bu ürünü getirdiklerinde küçük perakendecilere verince sorun çıkıyor. Siyanür, adını duyanların tüylerinin diken diken etmesi gereken bir maddedir. Bir takım asitlerle birleştirildiğinde ‘hidrojen siyanür gazı’ oluşur. Bu gaz solunması halinde ölümlere neden olur.”   
 
ÖLEN ÇİFTİN İKİ OĞLUNDAN SON BAKIŞ
 
Fatma ve Mehmet Kalkan çifti Yozgat’ta toprağa verildi. Olaydan sağ kurtulan çocukları Mehmet Taha ve Emir Can da cenazeye katıldı

Füzeleri inceleyen Putin´e savaş uçakları eşlik etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Öğretmenlerin merak ettiği soru yanıt buldu

Öğretmenlerin merak ettiği soru yanıt buldu

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Ordu’da üretiliyor! Rusya ve Japonya’ya ihraç ediliyor

Ordu’da üretiliyor! Rusya ve Japonya’ya ihraç ediliyor

Suudi Arabistan'ın hava saldırısına soruşturma

Suudi Arabistan'ın hava saldırısına soruşturma

Şehit yakınlarına yine hakaret etti

Şehit yakınlarına yine hakaret etti

Şoke eden olay! Hayatta kalmak için öyle bir şey yaptı ki...

Şoke eden olay! Hayatta kalmak için öyle bir şey yaptı ki...

Anne babasını 130 TL’yle katletti

Anne babasını 130 TL’yle katletti

Polis Kaleşnikoflu suikasti önlendi

Polis Kaleşnikoflu suikasti önlendi
 

POPÜLER HABERLER

´Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser´ rekorunu kırdı!

´Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser´ rekorunu kırdı!

Dünyanın dört bir yanından şahane bulut manzaraları

Dünyanın dört bir yanından şahane bulut manzaraları

Yerin 40 metre altında muhteşem bir salondu... Şimdi ise...

Yerin 40 metre altında muhteşem bir salondu... Şimdi ise...

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA