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Yaşam

Anne ve babasının ölümüne neden derin dondurucu sayesinde hayatta kaldı!

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremde enkaz altında kalan 29 yaşındaki Ahmet Aslan, üzerine düşen derin dondurucunun oluşturduğu yaşam alanı sayesinde hayatta kaldı.

AA10 Şubat 2023 Cuma 12:45 - Güncelleme:
Anne ve babasının ölümüne neden derin dondurucu sayesinde hayatta kaldı!
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Enkaz altından 12 saat sonra çıkarılan Aslan'ın tedavisi, Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor.

Adıyaman'da yıkılan 7 katlı apartmanın en üst katında yaşayan ve enkazdan yakınları tarafından kurtarılan Ahmet Aslan, AA muhabirine, deprem gecesi geç saatte uyuduğunu ve sarsıntıyla uyandığını belirtti.

Uyanınca birlikte yaşadığı anne ve babasının odasına gittiğini, yaşadığı korku, panik ve koruma iç güdüsüyle onlara sarıldığını anlatan Aslan, depremin tahmin etmedikleri ölçüde şiddetli ve uzun sürdüğünü söyledi.

Aslan, depremin şiddetinin arttığını duvardaki ve dolapların üzerindeki eşyaların düşmeye başladığını aktararak, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ondan sonra bina çökmeye başladı zaten. Ne olduğuna hiçbir şekilde anlam veremeden ben ve babam annemi siper alırken yatak odasında bir derin dondurucu vardı, hepimizin üzerine düştü. Şiddetin etkisiyle aşağı doğru çöken bir binada üzerinize gelmesi baktığınızda mümkün değil, sağa sola etrafa devrilir. Bu direkt üzerimize düşünce ilk anda ailemi orada zaten kaybettim, benim bacağım o dolabın arasında kaldı sonra tavan çöktü dolabın üzerine. Ondan sonra onların vefat ettiklerini fark ettim. Yardım çağırmaya çalıştım, üzerime düşen dolabın kapağına vura vura ses çıkarmaya çalıştım."

- "ENKAZ ALTINDA ÇOK ZOR SAATLER GEÇİRDİM"

Ahmet Aslan, enkaz altında çok zor saatler geçirdiğini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En son annemden duyduğum tek cümle 'Bu sarsıntı neden bitmiyor?' oldu. O öyle deyince ben daha sıkı sarıldım ona. Ondan sonra bina çökmeye başlayınca hiçbir şekilde ikisi de bir daha konuşmadı. Derin dondurucu üstlerine düşünce orada vefat ettiler. Bir nevi benim hayatta kalmamı sağlayan ayağımın üzerine düşen derin dondurucu bana yaşam alanı bıraktı, aynı zamanda ikisinin (anne ve babası) ölümüne neden oldu. Belki derin dondurucu olmasa ben de şu an yoktum."

Aslan, sesini duyurmak için eline aldığı taş ile dolabın kapağına sertçe vurduğunu anlatarak vatandaşların yardımıyla enkazdan kurtarıldığını kaydetti.

Adıyaman ve Kahta Devlet Hastanelerinde yapılan müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen Aslan'ın ayağındaki ve kan dolaşımındaki sıkıntısı nedeniyle tedavisi Harran Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor.

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