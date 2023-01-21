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Yaşam

Anne ve kızının öldüğü olayda korkunç detay! Yangını çıkartan kişi tanıdık çıktı

Antalya'da anne ve kızının öldüğü yangını çıkartan kişi tanıdık çıktı. 28 yaşındaki caninin, teyze ve anneannesini eve kilitleyerek yangını çıkardığı belirlendi. Cani torun, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına aldı.

AA21 Ocak 2023 Cumartesi 13:35 - Güncelleme:
Anne ve kızının öldüğü olayda korkunç detay! Yangını çıkartan kişi tanıdık çıktı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan dairede anne ve kızının ölümüne ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan yangında Hülya Çetinkaya (63) ve kızı Filiz Kaplan'ın (46) ölümüne ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, bir tanığın, yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan O.A'nın (28) olaydan önce elinde 5 litrelik bidonla binaya girdiğini öne sürmesi üzerine bu yönde çalışma yaptı.

Mala zarar verme ve hakaret suçlarından kaydı bulunduğu öğrenilen O.A'nın yangından önce anneannesi Hülya Çetinkaya ve üst katta oturan teyzesi Filiz Kaplan ile borç meselesi nedeniyle tartıştığını tespit eden polis ekipleri, O.A'yı hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Şüphelinin, yangını çıkardıktan sonra teyze ve anneannesini eve kilitlediği iddia edildi.

Cenazelerin, Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gönderileceği öğrenildi.

Antalya'da 6 katlı apartmanın 5. katında çıkan yangında Filiz Kaplan ve annesi Hülya Çetinkaya hayatını kaybetmiş, dumandan etkilenen O.A. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Olay öncesi, yangın çıkan dairede kavga yaşandığı ve üst katta oturan Filiz Kaplan'ın Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım istediği belirtilmişti.

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