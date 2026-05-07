  • Anneden ''istismar'' iddiası: Şikayet için gitmişti, fenalaşıp hayatını kaybetti
Anneden ''istismar'' iddiası: Şikayet için gitmişti, fenalaşıp hayatını kaybetti

Artvin'in Şavşat ilçesinde, zihinsel engelli kızının istismar edildiği iddiasıyla şikayet için gittiği emniyette rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadının cenazesi defnedildi.

AA7 Mayıs 2026 Perşembe 17:37
Şavşat Emniyet Müdürlüğüne dün başvuran Nalan Kaya, 23 yaşındaki zihinsel engelli kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla T.K'den şikayetçi oldu.

Emniyette rahatsızlanan Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen 53 yaşındaki Kaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan T.K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "istismar" suçlamasıyla tutuklandı.

- CENAZE TÖRENİ

Nalan Kaya için ilçe merkezindeki Kemalpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Kaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Şavşat Belediye Mezarlığı'na defnedildi.

