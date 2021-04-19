Anneler çocukları ile ramazan heyecanını evlere taşıdı

AA 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:47 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:47

Çocuklarına ramazanı anlatmak ve sevdirmek isteyen yurdun dört bir yanındaki anneler, evlerinde ramazan köşeleri oluşturdu.

Anneler, bu köşeleri ve çocuklarıyla yaptıkları Kuran-'ı Kerim okuma, seccade ve tespih yapımı, Hacivat-Karagöz oyunu gibi çeşitli etkinlikleri de sosyal medyadan paylaşarak çok sayıda kişiyle etkileşim sağlıyor.

Tekirdağ'da Kur'an Kursu'nda 4-6 yaş öğreticiliği yapan ve sosyal medyadan çocuklara etkinlikler eşliğinde dini bilgiler veren Şeyda Apaydın, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıldır ramazanda teravihlerden ve mukabelelerden uzak kalındığını anımsattı.

Bu atmosferi olumlu bir hale çevirmek istediğini belirten Apaydın, "Evlerimizi mescide, ibadethaneye dönüştürelim, çocuklarımızın ruhuna uygun etkinliklerle de ramazanı güzelleştirelim istedik." dedi.

Apaydın, öncelikle evini süslemekle işe başladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Evler süslenince çocukların ilgisini çekiyor. Oğlum 4 yaşında, her sabah 'ramazan geldi mi?' diye soruyor. Muhtemelen ramazanı bir kişi gibi düşünüyor ama önemli olan aklında kalması. Etkinlik takvimi oluşturduk, her ailenin evinde kolayca uygulayabileceği, seccade, tespih yapımı gibi etkinlikler yapıyoruz. Çocukları eğlendirecek Hacivat-Karagöz gibi etkinlikler de yapıyoruz. Beraber güzel, coşkulu bir ramazan geçiriyoruz. Sosyal medyada etkileşim halindeyiz. Aileler birbirinden örnek alıyor. Pandeminin verdiği sıkıntıyı hafifletecek bir yöntem bulmuş olduk."

- "RAMAZANA SARILMAK İSTİYORUM"

Amasya'da yaşayan çocuk gelişimi bölümü mezunu iki çocuk annesi Kübra Ocak da sosyal medyada çocuklarıyla deney, etkinlik ve kitap paylaşımları yaptığını dile getirdi.

Evlerinde güzel bir köşe hazırladıklarını aktaran Ocak, "Beraber teravih kılabileceğimiz, hoş sohbet edebileceğimiz, Hacivat-Karagöz oynatabileceğimiz, Kur'an-ı Kerim okuyabileceğimiz keyifli bir alan oluşturduk." diye konuştuk.

Annesiyle kese kağıdından yıldızlar, legodan cami yapan 10 yaşındaki Zübeyir Ocak da ramazanı çok özlediğini vurgulayarak, "Akrabanızdan, ailenizin parçasından bir iki yıl ayrı kalınca hasret gidermek, sarılmak istersiniz. Ben de ramazana sarılmak, hasret gidermek istiyorum. İçim kıpır kıpır böyle sanki içimde bir araba motoru var, durmadan çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yaşayan 4 çocuk annesi Suveyda Rüzgar da salgın döneminde camide teravih namazı kılamadıkları için dört kızıyla mescit köşesi oluşturduklarını belirtti.

Teravih ve diğer vakit namazlarını burada çocuklarıyla kıldıklarını anlatan Rüzgar, "Çocuklarla namaz oruç çizelgesi ve dua köşeleri oluşturduk. Eşimle beraber bu etkinliklerin en sevdiğimiz yanı çocuklarla vakit geçiriyor olmamız." dedi.

Heyecanlı olduğunu dile getiren 8 yaşındaki Meryem Rüzgar da oruç tuttuğunu ve kardeşleriyle çeşitli etkinlikler yaptığını söyledi.

Ankara'da yaşayan 2 çocuk annesi Beste Gözde Çarlıoğlu ise salgın öncesi yaşanan ramazanlara özlem duyduklarına değinerek, "Biz de ramazan ruhunu hissetmek için hazırlıları evimize taşıdık. Duvarlarımızı süsledik. Dijital platformlarda da çok güzel içerikler hazırlanıyor. Onlardan da faydalanarak inşallah dolu dolu bir ramazan yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Melis Çarlıoğlu da ramazandan bir gün önce annesiyle evi süslediklerini ve dua etmek için köşe hazırladıklarını anlattı.