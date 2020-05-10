Anneler günü için en güzel resimli mesajlar ve sözler burada! Anneler günü ile ilgili resimli sözler ve kutlama mesajları 2020

10 Mayıs 2020 Pazar 09:39 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 09:39

Anneler günü, pek çok ülkede olduğu gibi her sene Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanıyor. Binbir türlü fedakarlıkla evlatlat-rını yetiştiren annelerin anneler gününü kutlamak için, en güzel Anneler Günü en güzel resimli mesajları ve sözler budada! Anneler günü ile ilgili resimli sözler aracılığıyla mesajlarınızı sizler de annenize iletebilirsiniz. Anneler günü ile ilgili resimli sözler ve kutlama mesajları ile annenizin gönlünü hoş tutabilir, anneler gününü resimli sözler ve kutlama mesajları ile kutlayabilirsiniz. İşte, 2020 Anneler Günü sözleri ve yeni, resimli, sözlü Anneler Günü mesajları.

Her sene Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan Anneler Günü'nde annelerine bir çok kişi en güzel resimli mesajları ve sözler ile Anneler günü kutlama mesajlarını gönderiyor. Anneler Günü mesajları geleneği bu yıl da unutulmadı. Dünya genelinde çeşitli günlerde anneleri anmak ve onurlandırmak için kutlanan Anneler Günü bu yıl sokağa çıkma yasağının olduğu bir güne denk geldiği için biraz buruk kutlanıyor. Koronavirüs nedeniyle bu yıl Anneler Günü’nü annelerinden ayrı geçirecek olanlar, Anneler Günü Anneler günü ile ilgili resimli sözler ve kutlama mesajları ile annelerini uzaktan da olsa mutlu etmek istiyor. İşte Anneler günü için en güzel resimli mesajları ve sözler

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Anne kokusu benim en huzurlu adresim, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annem, anneler günün kutlu olsun!

Bana sarıldığın her ana, sarılmaya cesaretlendirmeye ve gösterdiğin sevgiye teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun!

En başından beri, beni besleyen, bana dua eden, benim için endişelenen, beni yönlendiren ve her arayışta beni destekleyen kişi sendin. Sadece ihtiyacım olan sevgiyle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.

Anneler günün kutlu olsun! Büyüdüğümde nasıl olmak istediğimin parlayan bir örneği olduğun için teşekkür ederim!

En iyi zamanda bizimle birlikte gülüştüğün ve en kötü zaman boyunca bizimle kaldığın için teşekkür ederim. Sensiz ne yapardım, canım annem

Benim gibi çılgın bir çocuğu seven dünyadaki tek anne olduğun için teşekkür ederim.

Sen benim tek annemsin ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak

Sevgini, rehberliğin ve desteğin olmadan hayatı düşünemiyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Anneler günün kutlu olsun anne. Her gün benim annem olduğun için teşekkür ediyorum.

Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun!

Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır.

Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen en güzel önderim canım annem bugün senin günün kutlu olsun.

Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan annecim bugün senin günün kutlu olsun.

Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..

Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, önderim annem… Anneler günün kutlu olsun.Her şeyin en iyisine layık olan annelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyor; sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yaşam temenni ediyorum. Anneler Gününüz kutlu olsun.

‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum.

Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Sevgilerin en büyüğünü hak eden, insanları her zaman sevgiyle kucaklayan tüm annelerin "Anneler Günü"nü kutlar, ellerinden öperim.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

Ah dağılsam dizine, uyusam doymaksızın, sabah olmasa gece kaçmaktan dermansızım, sür beni gül yüzüne ki, sende kalsın sızım. Ağlıyor musun anne gidiyor hayırsızım. Anneler günün kutlu olsun canım annem

Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen fedakar annem, günün kutlu olsun.

Bana önce insanlığı, sonra da anneliği öğreten güzel kalpli annem Anneler Günü kutlu olsun. Senin yolunda ilermeye devam edeceğim.

Nerede olursam olayım, kalbim hep seninle anneciğim, sadece bugün değil her gün senin kıymetini bildiğimi unutma. Anneler Günü kutlu olsun.

Cenneti yüzündeki gülümsemesinde saklayan anneciğim bugün senin günün, Anneler Günü kutlu olsun!

Annem sesini duyduğum nice Anneler Günü geçirelim birlikte, seni çok seviyor, ellerinden öpüyorum.

Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.!

Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!!

Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.!

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

Anneler, karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi, dünyanın hiçbir değeriyle karşılaştırılamayacak ve yeri hiçbir zaman doldurulamayacak olan hayatımızın en değerli varlıklarıdır. Anneler Günü kutlu olsun.!

Varlığımızı borçlu olduğumuz, sevgi, hoşgörü, merhamet ve özveri kaynağımız değerli annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.!

Annelerimizi sadece anneler gününde değil, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.!

Anne şefkattir, merhamettir. Cennet onların ayakları altındadır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım. İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.!

Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. seni seviyorum annem...!

Canım anneciğim kim giderse gitsin benden, sen yanımda olduktan sonra benim için son yok, aksine her gün yeni umut, her gün yeni mutluluk. Canım annem anneler günün kutlu olsun.

Hastalandığımda şifa, üzüldüğümde derman, sevincimde ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım annem… Anneler günün kutlu olsun.

Bazen en çılgın arkadaşım bazen en olgun dostum olarak hayatımda hep farklı rollerde ama kalbimde hep aynı yerdesin ve iyi ki benim annemsin seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

- Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

- Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günü kutlu olsun.

- Benim için herşeye katlanan her zaman yanımda olan değeri biçilmeyen dünyanın en güzel annesinin anneler gününü kutluyorum.

- Ben gülünce gülen, ağladığımda ağlayan benim için yaşayan dünyadaki en büyük şansım benim biricik annem Anneler günün kutlu olsun

- Evimin neşesi, dünyamın güneşi, mutluluğum, huzurum en büyük servetim sensin benim canım Annem. Anneler günün kutlu olsun.