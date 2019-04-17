Anneler günü ne zaman? 2019 anneler günü hangi güne denk geliyor? Anneleri anma ve kutlama niyetiyle her yıl hatırlanan bir gündür anneler günü… İlk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşen anneler günü programı bugünlere kadar gelmiştir. Dünya genelinde farklı tarihlere tekabül eden anneler gününün bu yıl ülkemizde hangi tarihte olacağı merak konusu… Annelerine sürpriz yapmak isteyen milyonlarca vatandaş bu yıl anneler günü ne zaman olacak sorusuna yanıt arıyor. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Peki, Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Anneler günü ne zaman? İşte tüm soruların yanıtı…

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye’de Mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 12 Mayıs'a denk geliyor.

ANNELER GÜNÜNÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;

1) Buket Çiçek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)