06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:18 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:18

Anneler Günü 2020 yılında da hediyeler ve sevgi dolu sözlerle kutlanacak. Anneler Günü tarihi Mayıs ayının gelmesiyle birlikte merak edilir oldu. Bu sene koronavirüs nedeniyle annelerinden uzak olanlar anneleri için yapabileceği sürprizleri planlıyor. Peygamber Efendimizin 'Cennet anaların ayakları altındadır' hadis-i şerifinde dediği gibi anneler gününde de evlatların annelerini mutlu ederek onlara karşı sevgi ve saygı göstermeleri gerekir. Peki Anneler günü ne zaman? 2020 anneler günü ayın kaçında? İşte annelerin bir kez daha hatırlandığı anneler gününün bu seneki tarihi.

2020 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. 2020 yılında mayıs ayının ikinci pazar günü ise 10 Mayıs’a denk geliyor. Yani 10 Mayıs 2020 Pazar günü Anneler Günü olarak kutlanacak.

Anneler gününde annelerine hediye almak ve organizasyon yapmak isteyenler “Anneler günü ne zaman?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bu özel günün tarihçesinde neler yer alıyor? İşte annelerin bir kez daha hatırlandığı bu günün tarihçesinde yatan detaylar.

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. 2020 yılında mayıs ayının ikinci pazar günü ise 10 Mayıs’a denk geliyor. Yani 10 Mayıs 2020 Pazar günü Anneler Günü olarak kutlanacak.

DİNİMİZDE ANNELERİN YERİ

Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

"Anne cennet kapılarının ortasındadır." (İbn Hanbel, V, 198);

"Cennet annelerin ayakları altındadır." (Nesâî, Cihad, 6)

“Cennet annelerin ayakları altındadır.” mealindeki hadisin ifadesi, evlatların annelerine karşı göstermeleri gereken saygıya işaret edilmektedir. Bu anlamda, Allah’ın emirlerine aykırı olmadığı sürece, bütün annelere itaat etmek, saygı göstermek, cennetin önemli bir anahtarıdır ve bu anlamda cennet bütün annelerin ayakları altındadır.

Nitekim, Lokman suresinde Allah şöyle buyurmaktadır:

“Biz insana, anne ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye ettik. Annesi zayıflık üstüne zayıflık çekerek onu (karnında) taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (Onun için biz insana): 'Bana ve anne-babana şükret.' diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş, ancak banadır."

ANNELER GÜNÜ'NÜNDE EVDE NELER YAPILIR?

Anneler Günü sabahı çocuklar erkenden kalkar, büyük emekle hazırladıkları el yapımı hediyelerini sakladıkları yerden çıkarır ve annelerini uyandırmaya giderler. Bu hediye, annenin hayatında aldığı en güzel hediyedir. Babanın katkılarıyla kahvaltı sofrası hazırlanır, anneye sürpriz yapılır. Anne günün prensesi olur, şımartılır biraz. Gün boyu süren gizli kapaklı sürpriz hazırlıklar çocuğa da inanılmaz keyif verir.

AİLECE MUTFAĞA GİRİN

Evde geçireceğimiz bu Anneler Günü’nde beraber mutfağa girmek çok eğlenceli olabilir. Anneler Günü pastasının hazırlık sürecine onu da dahil etmiş olmak çocuk için bambaşka bir motivasyon kaynağı. Annesi için bir şeyler yapabileceğini görmek onu çok mutlu edip özgüvenini pekiştireceği gibi el becerisini de geliştirecektir. Pastanızı hazırladıktan sonra keyifli müzikler eşliğinde hünerlerinizi evdekilerle paylaşabilir ve ailecek keyifli zaman geçirebilirsiniz.

ALBÜMLERİ KARIŞTIRIN

Çocuğunuzla birlikte geçmiş yılların fotoğraflarına göz atıp anılarınızı canlandırabilirsiniz. Çocuklar bebeklik dönemi maceralarını annelerinden dinlemekten çok hoşlanır. Hatta belki bazı fotoğrafları ya da videoları rol yaparak yeniden yaşayabilirsiniz. Böylece siz de küçük bir nostalji yakalamış olursunuz.