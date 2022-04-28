İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2022 Perşembe / 27 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8056
  • EURO
    15,6269
  • ALTIN
    898.685
  • BIST100
    2428.42
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Anneler Günü ne zaman? 2022 Anneler günü ayın kaçında?
Yaşam

Anneler Günü ne zaman? 2022 Anneler günü ayın kaçında?

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Peki Türkiye'de Anneler Günü ne zaman? 2022 Anneler günü ayın kaçında kutlanacak? İşte bu sene Anneler Günü'nün kutlanacağı tarih

28 Nisan 2022 Perşembe 18:06 - Güncelleme:
ABONE OL

Anneler Günü için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü bu sene hangi güne denk geliyor? Bu özel günde annesine hediye ve sürprizler hazırlamak isteyenler, "Anneler Günü ne zaman? 2022 Anneler günü ayın kaçında?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 Anneler Günü tarihi

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü ülkemizde her sene Mayıs ayının 2. Pazar günü kutlanmaktadır. Bu sene Türkiye'de Anneler Günüde 8 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

ANNELERE EN UYGUN HEDIYE ÖNERILERI

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

10) Nevresim Takımı

11)Parfüm

12) Özel yazılı mutfak önlüğü

13) Terlik, ayakkabı

14) Çanta

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.