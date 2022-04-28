Anneler Günü için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü bu sene hangi güne denk geliyor? Bu özel günde annesine hediye ve sürprizler hazırlamak isteyenler, "Anneler Günü ne zaman? 2022 Anneler günü ayın kaçında?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 Anneler Günü tarihi

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü ülkemizde her sene Mayıs ayının 2. Pazar günü kutlanmaktadır. Bu sene Türkiye'de Anneler Günüde 8 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

ANNELERE EN UYGUN HEDIYE ÖNERILERI

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

10) Nevresim Takımı

11)Parfüm

12) Özel yazılı mutfak önlüğü

13) Terlik, ayakkabı

14) Çanta