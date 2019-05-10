Anneler günü ne zaman, hangi gün, hangi hafta sonu kutlanacak? 2019 Anneler günü tarihi ne zaman?
Anneler gününe sayılı günler kaldı. Tüm eşler ve çocukları, ‘Anneler günü ne zaman, hangi gün, hangi hafta sonu kutlanacak? 2019 Anneler günü tarihi ne zaman?’ sorularının yanıtını hatırlamak ya da annelerimize sürprizler yapmak için araştırma yapıyor. Tarihteki ilk anneler günü kutlamaları, antik Yunan’da, tanrıların anası Rhea onuruna düzenlenen bahar kutlamalarına dayandırılabilir. 1600’lerin İngiltere’sinde “Anneler Pazarı” kutlanırdı. 2019 Anneler günü öncesi de sürpriz hazırlıkları yapılmaya başladı. Büyükler annelerine özel hediyeler alırken küçükler de şiirler ve anneleri için yazılmış güzel sözlerle mutlu bir gün geçirecek. Peki, Anneler günü ne zaman? Anneler günü nasıl ortaya çıktı? İşte merak ettiğiniz her şey bu haberimizin detaylarında…
Tarihteki en özel günlerden birisi olan 2019 Anneler Günü’ne çok az kaldı. Tarihteki ilk anneler günü kutlamaları, antik Yunan’da, tanrıların anası Rhea onuruna düzenlenen bahar kutlamalarına dayandırılabilir. 1600’lerin İngiltere’sinde “Anneler Pazarı” kutlanırdı. Bizim için kutsal olan annemiz ve eşlerimiz için özel sürprizler hazırlanıyor. 2019 Anneler günü öncesi de sürpriz hazırlıkları yapılmaya başladı. Büyükler annelerine özel hediyeler alırken küçükler de şiirler ve anneleri için yazılmış güzel sözlerle mutlu bir gün geçirecek. Peki, 2019 Anneler Günü ne zaman? Bayan Jarvis ve onu destekleyenler bakanlara, iş adamlarına ve politikacılara, ulusal bir Anneler Günü ilan edilmesi için dilekçeler yazmaya başladılar. 1911’de arzuları gerçekleşti ve Anneler Günü tüm eyaletlerde kutlanır oldu. Başkan Woodrow Wilson, 1914’te resmi bir açıklama ile Anneler Günü’nü ulusal tatil ilan etti. Böylece Anneler Günü’nün, her yıl mayısın ikinci pazarında kutlanmasına karar verilmiş oldu. İşte merak ettiğiniz her şey bu haberimizin detaylarında…
ANNELER GÜNÜ 2019 NE ZAMAN KUTLANACAK?
Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlanmaktadır. Anneler Günü bu sene ise 12 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.
ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
- Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
- Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.
- Resimli Anneler günü mesajları Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
ABD’de Anneler Günü ilk defa 1872’de Julia Ward Howe tarafından, barışa adanan bir gün olarak önerildi. Bayan Howe her yıl Boston’da Anneler Günü kutlamaları organize etti.
1907 yılında Philadelphia’da Ana Jarvis adında bir kadın, ulusal bir Anneler Günü için kampanya başlattı. Bayan Jarvis, West Virginia eyaletinde annesinin bağlı olduğu kiliseyi, annesinin vefatının ikinci yıldönümü olan mayısın ikinci pazarında, Anneler Günü’nü kutlamaya ikna etti. Ertesi yıl Anneler Günü, bütün Philadelphia’da kutlanmaya başladı.
1914'TE RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Bayan Jarvis ve onu destekleyenler bakanlara, iş adamlarına ve politikacılara, ulusal bir Anneler Günü ilan edilmesi için dilekçeler yazmaya başladılar. 1911’de arzuları gerçekleşti ve Anneler Günü tüm eyaletlerde kutlanır oldu. Başkan Woodrow Wilson, 1914’te resmi bir açıklama ile Anneler Günü’nü ulusal tatil ilan etti. Böylece Anneler Günü’nün, her yıl mayısın ikinci pazarında kutlanmasına karar verilmiş oldu.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü’nün farklı tarihlerde kutlanmasına karşın, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika’da Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır.
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