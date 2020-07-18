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Yaşam

Anneleri ölen kirpi yavrularını biberonla besliyor

Kütahya'da bir kişi, arabanın altında kalarak ölen kirpinin dört yavrusunu biberonla evinde besliyor. İlk günlerde yavru kirpilerin korktukları için top halinde durduklarını anlatan Çetmi, kirpilerin alışmaya başladıktan sonra açıldıklarını aktardı.

AA18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:20 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:20
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Sultanbağı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Ali Hikmet Çetmi (41), bahçesindeki anne kirpinin, bir aracın altında kalarak ölmesinin ardından dört yavrusuna sahip çıktı.

Çetmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçesindeki kirpinin yaklaşık 20 gün önce doğum yaparak dört yavru dünyaya getirdiğini söyledi.

Bir hafta önce anne kirpinin, caddeden geçen bir arabanın altında kaldığını belirten Çetmi, "Kirpi yavrularının annesiz kalınca ve bir şey yiyemediklerini görünce onlara sahip çıktık. Onları nasıl beslememiz konusunda internette araştırma yaptım ve sütle beslenebileceklerini öğrendim. Plastik bir şişeyi biberona dönüştürerek kirpi yavrularına süt vermeye başladım." diye konuştu.

İlk günlerde yavru kirpilerin korktukları için top halinde durduklarını anlatan Çetmi, kirpilerin alışmaya başladıktan sonra açıldıklarını aktardı.

Gözleri yeni açılan yavru kirpilerin zarar görmemesi için çaba harcadıklarını dile getiren Çetmi, "Başka hayvanlardan zarar görmemesi için yavruları akşamları evimize alıyoruz. Gündüz ise belli saatlerde doğal ortamlarından kopmamaları için bahçeye çıkarıyoruz. Çocuklarım ilk zamanlarda korkuyorlardı. Artık onlar da alıştılar." dedi.

Çetmi, kendi yaşamlarını sürdürebilecek duruma gelene kadar kirpi yavrularını beslemeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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