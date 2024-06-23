Annesi ve eşi içerideyken evi ateşe verdi

Mardin'in Midyat ilçesinde bir kişinin oturduğu evi ateşe vermesi sonucu eşi ve annesi yaralandı.

İddiaya göre, Çavuş Mahallesi 113. Sokak'taki evde yaşayan V.B, henüz bilinmeyen nedenle eşi N.B. (35) ile annesi A.B'nin (60) de bulunduğu esnada evini ateşe verdi.

V.B. daha sonra kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan annesi ve eşiyle 5 metre yükseklikteki evinin balkondan atladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan N.B. ve A.B. sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan V.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

