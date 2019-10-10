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Annesinin izinde kutup yolunda

Türk bilim insanlarının kutup bölgelerine yönelik araştırmaları, lise öğrencilerinin bu alana ilgisini artırdı. Doç. Dr. Burcu Özsoy’un oğlu Berke Çiçek çalışmasıyla ABD Jeofizik Birliği’nin toplantısına davet edildi.

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Türk bilim insanlarının kutup bölgelerine yönelik araştırmaları, lise öğrencilerinin bu alana ilgisini beraberinde getirdi. Lise öğrencisi Berke Çiçek, Arktik ve Antarktik deniz buzlarının zamana göre değişimlerini incelediği çalışmasıyla Amerika Jeofizik Birliği Güz Toplantısı kapsamında düzenlenecek Araştırmacı Bilim İnsanı Parlak Öğrenciler Eğitim Programı’na (Bright STaRS)  katılma hakkı elde etti. Tuzla Doğa Okulları 11’inci sınıf öğrencisi Berke Çiçek’in projesi, Arktik ve Antarktik deniz buzlarının zamana göre değişimini ve iklim değişikliğiyle ilişkisini içeriyor. Çalışmasıyla uluslararası bilim çevrelerinin dikkatini çeken Çiçek, Amerika Jeofizik Birliği Güz Toplantısı kapsamındaki Bright STaRS Programı’na katılma hakkı kazanan ilk 100 öğrenci arasına girmeyi başardı. Her yıl 23 binden fazla bilim insanını bir araya getiren AGU Güz Toplantısı, bu yıl aralık ayında ABD’de düzenlenecek ve Çiçek de projesini burada sunacak.  

3 YAŞINDA BAŞLADIM 

Çiçek, projede uzaktan algılama verileriyle deniz buzunun Arktik ve Antarktik bölgede kapladığı alanı farklı yıllara göre hesapladığını aktardı. En büyük rol modelinin annesi 3’üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy olduğunu vurgulayan Çiçek “3 yaşında Arktik ve Antarktik konularının içinde buldum kendimi. Annem doktorasını yaparken kreş sonrası beni de çalıştığı yere götürürdü. Orada toplantılara katılır, bir yandan boyama yapardım. Tüm bunlar benim için kulak dolgunluğu ve motivasyon kaynağı oldu. Bilime olan ilgim ve insanlık için bir şeyler yapma hedefiyle bu projeye sarıldım” dedi.  

TSK´dan müthiş paylaşım: Allah Türk Komandosunu korusun

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