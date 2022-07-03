İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2022 Pazar / 4 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7832
  • EURO
    17,4971
  • ALTIN
    976.051
  • BIST100
    2443.77
Yaşam

Annesiz kalan civcivleri, horoz evlat edindi

Bursa'daki bir çiftlikte köpekler tarafından öldürülen tavuğun civcivleriyle horoz ilgileniyor. ‘Hozor' ismi verilen horoz, 9 civcivi bir an olsun yalnız bırakmıyor.

DHA3 Temmuz 2022 Pazar 12:53 - Güncelleme:
ABONE OL

İnegöl ilçesinde mobilya firması sahibi olan İsmail Şentürk'ün çiftliğinde bulunan tavuklardan biri 10 gün önce bir sokak köpeği tarafından öldürüldü.

Annesiz kalan 9 civcive çiftlikteki 'Hozor' ismi verilen horoz bakıyor.

Hozor'un geceleri 9 civcivi kanatlarının altına alarak soğuktan koruduğu ve onları beslediğini söyleyen Şentürk, "Çiftliğimizde çeşitli hayvanlarımız var. Zaman zaman hayvanlarımızda ilginç durumlar görüyoruz. 10 gün önce kuluçkadan çıkan 9 civcivimizin annesini sokak köpeği parçalayarak öldürdü. Annesiz kalan civcivler başıboş kalınca, Hozor ismini verdiğimiz süs horozumuz onları sahiplendi. Şu an onlara anne şefkati veriyor. Geceleri civcivleri kanatlarının altına alarak soğuktan koruyor, gagasıyla civcivleri besliyor. Bu içgüdüsel bir durum. Kendini tamamen onlara adadı. Zamanını civcivlerle geçiriyor "dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.