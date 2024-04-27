“Anneye Süt Bebeğe Can” ile yaklaşık 6 milyon süt anne adayına ulaştırıldı

Erken doğum ile bebek ölümlerinin önüne geçilmesi, anne adaylarının hamilelik döneminde ihtiyaç duyduğu kalsiyumun sağlanması için başlatılan "Anneye Süt Bebeğe Can" Projesi büyük memnuniyet oluşturdu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla 16 Aralık 2019'da başlatılan projede bugüne kadar 132 bin 747 anne adayına ulaşıldı, 15 bin 395 gebe anneye ise sütlerin dağıtımı devam ediyor.

GAZİANTEPLİ ÜRETİCİLERİN SÜTLERİ ŞEHRİN HER KÖŞESİNDEKİ ANNE ADAYLARINA ULAŞTIRILIYOR

Gaziantepli üreticiden alınan sütlerin sterilizasyon ve paketleme işlemi sonrası 10 ekip Gaziantep'in tüm ilçeleri ve mahallelerine ulaşarak sütleri anne adaylarına teslim ediyor.

Projeden yararlanabilmek için anne adayları Kadın Dostu Kent mobil uygulaması, ALO 153, Beyaz Masa veya 211 12 00 üzerinden 8111-14 dahili numarayı tuşlayarak başvurularını yapabiliyor. Öte yandan anne adayları, Büyükşehir Belediyesi tarafından aile sağlığı merkezlerine bırakılan formları doldurarak da projeden yararlanılabiliyor.

AKSOY: BURADAKİ TEMEL AMACIMIZ PREMATÜRE ÇOCUKLARIN DOĞUM ORANINI DÜŞÜRMEK

Proje hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, hamilelik döneminde kadınların kalsiyum ihtiyacında ciddi bir artış olduğunu belirterek, "Kalsiyum ihtiyacını karşılayan besinlerin başında da süt geliyor. Kadınların, 9 ay hamileliği süresince her 45 günde bir 12 litrelik süt kolisi evlerine kadar gönderiyoruz. Buradaki temel amacımız prematüre çocukların doğum oranını düşürmek. Hamile kaldıkları takdirde kadınlar hem bizim Kadın Dostu Kent mobil uygulaması üzerinden başvurabiliyor hamile olduğuna dair doktordan belgeyi sisteme entegre ettikleri zaman biz hemen bu kadınlara hamile kadınlara bu desteğimiz sağlıyoruz" diye konuştu.

"SÜTÜN LEZZETİ NEREDEYSE KEÇİ SÜTÜNE ÇOK YAKIN"

Nurdağı ilçesinin Gökçedere köyünde ikamet eden 5 aylık hamile Ümmügülsüm Aydın, üçüncü hamileliği olduğunu aktararak şunları söyledi:

"Şu an bebeğim 5 bitti 6'ya girecek. İsmini derin düşünüyorum. Şimdilik hamilelik güzel gidiyor. Bana 45 günde 1 öyle geliyor süt. Süt şöyle önemli, bebeğe de önemli anneye de önemli. Anne içtikçe bebek içiyor yani bebeğe gidiyor sonuçta. Doktorlar da öneriyor. Mesela 6 yaşında kızım var o hala içiyor. Biberonla içiyor onu çok beğeniyor, onu içiyor. Sütün lezzeti neredeyse keçiye çok yakın o kadar güzel yani lezzeti. Tam yağlı, lezzeti çok güzel mükemmel sanki ayırt edemem o derece lezzetli. Benim büyük kız hiç içmiyordu tadını beğendi ve 2 bardak içti, 'Anne ben hep bundan içiyorum' dedi."

"EKONOMİK ANLAMDA ÇOK GÜZEL KATKI SAĞLIYOR"

Çocuklarına, gelen sütten bazen yoğurt yaptığını da belirten Ümmügülsüm Aydın sözlerini şöyle tamamladı:

"Süt olsun ayran olsun yoğurt olsun güzel oluyor. Ekonomik anlamda çok güzel katkı sağlıyor. Mesela bizim keçilerimiz var ama sütü yok. Ben bu gelen sütlerden alıyorum içiyorum. Aile ekonomisini rahatlatan bir şey benim iki çocuğum var ikisi de içiyor. Gaziantep'te Fatma Şahin olduğu için çok çok memnunum. Sürekli kadınlara destek oluyor. Şiddetle ilgili olsun başka şeylerde olsun çalışmalar yürütülüyor. Süte de gelince bizi düşünüyor kendisi de bir anne olduğu için anne adaylarını süt gönderiyor."