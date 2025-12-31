İSTANBUL 5°C / -2°C
Yaşam

Antalya'da 24 yaşındaki karayolları görevlisi evinde ölü bulundu

Antalya Karayolları 133. Şube Şenliği'nde görev yapan Arda Aydın, evinde ölü bulundu. Genç çalışanın kalp krizi geçirdiğinden şüpheleniliyor. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

İHA31 Aralık 2025 Çarşamba 14:10 - Güncelleme:
Antalya'da 24 yaşındaki karayolları görevlisi evinde ölü bulundu
Antalya'nın Akseki ilçesinde, Antalya Karayolları 133. Şube Şenliği'nde görev yapan 24 yaşındaki Arda Aydın, Demirciler Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Aydın'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgilere göre, dün Akseki-Seydişehir karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmaları için görevli olan Karayolları çalışanları, akşam saat 20.00 sıralarında Aydın'a telefonla ulaşamayınca durumdan şüphelendi. Mesai arkadaşlarının durumu polis merkezine bildirmesi üzerine, polis ekipleriyle birlikte Aydın'ın Demirciler Mahallesi'ndeki evine gidildi.

Evin kapısının açılmaması üzerine balkonundan içeri giren ekipler, Arda Aydın'ı evde hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan ve Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın'ın cenazesi, burada yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Akseki Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

