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Yaşam

Antalya'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde 8 metreden dere yatağına devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

AA20 Ağustos 2020 Perşembe 10:36 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 10:36
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İsmail Uysal'ın (49) kullandığı 07 LRE 93 plakalı traktör, Çandır Kavşağı yakınlarında yaklaşık 8 metreden dere yatağına devrildi.

Sürücünün kullandığı traktörün altında kaldığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Uysal'ın tarlasına ilaçlama yaptığı ve kazanın da ilaçlama motoruna su doldurmaya gittiği sırada olduğu öğrenildi.

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