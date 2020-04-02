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Yaşam

Antalya'da ''drift'' yapanlara sosyal mesafe korunarak ceza kesildi

Antalya'da araçlarıyla 'drift' yapan 19 sürücüye toplam 6 bin 816 lira ceza uygulandı.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 12:42 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 12:43
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Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6255 Sokak'taki trafiğe kapalı alanda, 19 sürücünün otomobilleriyle drift yaptığını belirledi.

Polis ekipleri, otomobildekileri ve onları izleyen 52 kişiyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak amacıyla caddede ikişer metre arayla bekletti.

Ekipler, sürücülere toplam 6 bin 816 lira trafik ceza kesti.

Ayrıca 52 kişiye de "Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla verilen emre aykırı hareket etmek"ten 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

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