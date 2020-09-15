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Yaşam

Antalya'da eski güreşçinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesi

Antalya'da eski güreşçilerden Hakkı Aygün'ün, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı.

AA15 Eylül 2020 Salı 19:35 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 19:35
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, eski güreşçilerden Hakkı Aygün'ün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişinin ifade işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda bir kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltındaki 14 şüphelinin belirttikleri adreslerde çok sayıda silah, mühimmat, senet, metal dedektörü, tüfek ele geçirildi.

Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin, "Tefecilik, nitelikli yağma, tehdit, rüşvet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, suç ve suçluyu övme, suç uydurma olaylarına" karıştıkları iddia edildi.

Şüphelilerin bu suçlar nedeniyle 22 kişiyi mağdur ettiğini belirleyen polis ekipleri, eski güreşçi Hakkı Aygün'ün de bu suç örgütü tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

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