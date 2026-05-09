Antalya'da feci ölüm: Genç turist falezlerden düştü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen feci olayda, 29 yaşındaki ABD uyruklu Zacharia Hussein Diriye, Düden Şelalesi'nin döküldüğü 40 metrelik falezlerden denize düşerek yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler, gencin cansız bedenine deniz yüzeyinde ulaştı.

Korkunç olay, saat 10.30 sıralarında Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi'ndeki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, düden şelalesinden Zacharia Hussein Diriye (29), henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 40 metrelik falezlerden denize düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis, deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, su üzerinde hareketsiz duran Diriye'yi Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Burada hazır bulunan sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Düden Şelalesi kısmında polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise Diriye'ye ait kıyafetler, cüzdan ve telefonunu buldu.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Zacharia Hussein Diriye'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

