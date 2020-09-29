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Yaşam

Antalya'da FETÖ operasyonu

Antalya emniyeti tarafından yapılan FETÖ/PDY soruşturmalarında 4 şüpheli yakalandı.

AA29 Eylül 2020 Salı 20:59 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 20:59
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 Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması adına Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile merkez ve dış ilçeler terörle mücadele büro amirliklerinin çalışmaları neticesinde 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve haklarında işlem başlatılan şüphelilerden 2'si alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 1 zanlı, adli kontrol şartı ile salıverildi. Diğer şüpheli ise soruşturmasının yürütüldüğü ilin emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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