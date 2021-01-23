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  • Antalya'da gaziyi darbettiği öne sürülen baba serbest bırakıldı, oğlu hakkında ev hapsi kararı verildi
Yaşam

Antalya'da gaziyi darbettiği öne sürülen baba serbest bırakıldı, oğlu hakkında ev hapsi kararı verildi

Antalya'da terörle mücadele gazisi Gökhan Koç'u darbettiği iddiasıyla gözaltına alınanlardan baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, oğlu hakkında ev hapsi kararı verildi.

AA23 Ocak 2021 Cumartesi 13:59 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 16:48
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Koç'un savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, L.Y. ile oğlu Z.Y'nin adresine gitti.

Gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince Z.Y. hakkında ev hapsi kararı verilirken, babası L.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın, baba ve oğlunun tutuklanması istemiyle mahkemenin kararına itiraz ettiği öğrenildi.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde "asansörde yük taşımayın" uyarısı yaptığı komşusu ve oğlu tarafından 19 Ocak'ta darbedildiğini ileri süren Koç, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Koç, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşaat malzemesi taşınan asansör arızalanınca komşularımızı uyardım. Aramızda tartışma yaşandı. Eşim Pınar Koç bu sırada Z.Y. tarafından kolundan tutularak çekiştirildi. Eşim de 'Sen bana niye dokunuyorsun?' dedi. Aralarına girerek, müdahale etmek istedim. Elbisemden çekti. Bacaklarım protez olmasından dolayı ayakta duramadım. Yere düştüm. Yere düşmemle babası L.Y. arkamdan sarıldı. Yüzüme diziyle vurarak dişimi kırdı. Yerde 1-1,5 metre sürüklendim." ifadelerini kullanmıştı.

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