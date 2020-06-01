Antalya'da hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji'den 5 günlük Antalya hava durumu raporu

01 Haziran 2020 Pazartesi 10:05 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 10:05

Antalya hava durumu raporunda bugün sağanak yağış görünüyor. Yaz havasını yaşayan Antalyalıları üşütecek bu hava durumu, tatilcileri de yakından ilgilendiriyor. Antalya'da yaşayanlar ya da tatil için Antalya'ya gidecek olanlar, Antalya'da hava durumu nasıl? sorusunun yanıtını merak ediyor. Antalya hava durumuna göre sağanak gök gürültülü yağış bekleniyor. İşte meteoroloji'den Antalya hava durumu raporu

Antalya hava durumu raporu için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Anlatya hava durumu ve çevresinde bugünden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağışların beklendiği belirtildi. Antalya hava durumu raporuna göre zaman zaman kuvvetli yağışların metrekareye 21 ila 50 kg yağış şeklinde düşmesinin beklendiği bildirildi.

Antalya hava durumu: Gök gürültülü sağanak yağışlı; en yüksek sıcaklık 22 derece, en düşük hava durumu Antalya'da en düşük 16 derece olarak görünüyor. Bugün Antalya'da hava sıcaklığı da düştü. Antalya hava durumu raporunda 2 gün sürecek yağışların çarşamba günü durması ve perşembe günü Antalya'da güneşin yüzünü yavaş yavaş göstermesi bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; 5 günlük Antalya hava durumu bilgileri. Antalya'da hava durumu nasıl?

5 GÜNLÜK ANTALYA HAVA DURUMU RAPORU

Haziran Pazartesi Antalya hava durumu: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 16 derece

2 Haziran Salı Antalya hava durumu: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 17 derece

3 Haziran Çarşamba Antalya hava durumu: Çok Bulutlu 16 derece

4 Haziran Perşembe Antalya hava durumu: Parçalı Bulutlu 16 derece

5 Haziran Cuma Antalya hava durumu: Açık 17 derece

METEOROLOJİDEN UYARILAR!

Meteoroloji 14 il için kritik kuvvetli yağış uyarısında bulundu! Meteoroloji, hafta sonuyla yeni hafta başı itibariyle Antalya hava durumu, Burdur, Isparta gibi güney ilçelerinde kuvvetli yağış beklentisi olduğunu duyurdu ve vatandaşları uyardı.

Vatandaşlardan hava durumu nedeniyle Antalya ve çevre illerde kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Ayrıca Doğu Akdeniz'in iç bölgeleri için güneyden kuvvetli rüzgarların esmesi beklendiğinden vatandaşlara uyarı yapılarak, tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. Yüksek kesimlerde rüzgarın saatlik hızının 50 ila 80 km arasında değişmesi bekleniyor.