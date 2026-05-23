  • Antalya'da kahreden kaza! Çöp kamyonuna çarpan gençler can verdi
Yaşam

Antalya'da kahreden kaza! Çöp kamyonuna çarpan gençler can verdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

AA23 Mayıs 2026 Cumartesi 07:49 - Güncelleme:
Gödene Caddesi Mezbahane Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Kumluca Belediyesine ait 07 VHK 29 plakalı çöp kamyonu ile Hasan Aşkın'ın (18) kullandığı 07 CKZ 938 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Aşkın ile arkasında yolcu olarak bulunan Bekir Sarpdağ (17) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aşkın ve Sarpdağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemelerinin ardından cenazeler, Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Aşkın ve Sarpdağ'ın yakınları üzüntü yaşadı.

Çöp kamyonu sürücüsünün polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

