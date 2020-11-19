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Yaşam

Antalya'da korkutan yangın

Antalya'da bir barakada çıkan yangında 2 kişi öldü.

AA19 Kasım 2020 Perşembe 22:57 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 22:57
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Antalya'nın Kemer ilçesinde bir barakada çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzdere Mahallesi Gedelme mevkisinde M.D. (91) ve Ü. D. (96) çiftinin yaşadığı etrafı taşlarla çevrili, üzeri ise naylon ile kaplı barakada yangın çıktı.

Yangını fark eden çiftin torunları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında evde yapılan incelemede çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirtildi.

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