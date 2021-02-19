Antalya'da kumar baskını

AA 19 Şubat 2021 Cuma 19:24 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 19:24

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 14 kişiye toplam 59 bin 254 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Meydan Mahallesi'nde kumar oynandığı tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evde kumar oynayan 14 kişi suçüstü yakalandı.

Kişiler hakkında, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlalden 59 bin 254 lira para cezası uygulandı.

Ev sahipleri H.B, M.U., Ö.K. hakkında ayrıca kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli süreç başlatıldı.