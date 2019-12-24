24.12.2019 10:24 - Güncelleme: 24.12.2019 10:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Adana, Antalya, Mersin ve Bursa için şiddetli lodos ve sağanak yağış uyarısı gerçekleştirildi. Peş peşe gelen uyarıların ardından akıllara bu illerde okulların tatil edilip edilmediği sorusu geldi. Antalya'da okullar tatil mi? Alanya'da bugün okullar tatil edildi mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte tüm detaylar..

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya Valiliği'nden okulların tatil olmasına yönelik açıklama henüz yapılmadı.

ANTALYA 11°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Malatya, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege , Akdeniz, Karaman çevreleri ile Konya'nın güney ve batı kesimlerinde kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, Kahramanmaraş’ın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ye yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.