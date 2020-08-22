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Yaşam

Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA22 Ağustos 2020 Cumartesi 18:08 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 18:08
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Töngüşlü Mahallesi Kaşıkçı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, Aklar mevkisine kadar ilerledi.

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulunuyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ile Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, bölgedeki çalışmaları takip ediyor.

"Çok sayıda ekibimiz söndürme faaliyetlerini sürdürüyor"

Antalya Orman Bölge Müdürü Dikici, AA muhabirine, yangının henüz kontrol altına alınmadığını, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yangının yaklaşık 30 hektarlık alanı kapsadığını belirten Dikici, "Bölgede 2 uçak, 5 helikopter, bir yönetim helikopteri, 28 arazöz, 3 dozer ile çok sayıda ekibimiz söndürme faaliyetlerini sürdürüyor." dedi.

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