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Yaşam

Antalya'da panik anları: Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kentsel dönüşüm sürecindeki 4 katlı apartmanın 1'inci katında çıkan yangın mahallede korkuya neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İHA16 Haziran 2026 Salı 01:23 - Güncelleme:
Antalya'da panik anları: Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
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Yangın, Muratpaşa Mahallesi 569 Sokak üzerindeki kentsel dönüşümde olduğu için boşaltılan 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, dairede hasar meydana geldi.

Vatandaşların bir kısmı sokağa çıkarak çalışmaları takip ederken, bazıları ise balkon ve pencerelerinden ekiplerin müdahalesini izledi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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