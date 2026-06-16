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Yaşam

Antalya'da ''Pasta'' suikastı: Arkadan sinsice yaklaşıp kurşun yağdırdı

Antalya'nın Serik ilçesinde, akıllara durgunluk veren sinsi bir suikast girişimi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yeni Mahalle Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi üzerinde bulunan bir pastaneden doğum günü kutlaması için yaş pasta alıp aracına doğru yürüyen M.K.E., arkasından sessizce yaklaşan kimliği belirsiz bir şahsın tabancalı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken, elindeki doğum günü pastası ise yola savruldu; gözü dönmüş saldırgan yere düşen kurbanına acımasızca bir kez daha ateş edip kaçarak izini kaybettirdi.

İHA16 Haziran 2026 Salı 00:08 - Güncelleme:
Antalya'da ''Pasta'' suikastı: Arkadan sinsice yaklaşıp kurşun yağdırdı
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Olay, Yeni Mahalle Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pastaneden yaş pasta alıp ayrılan M.K.E., kendisini sessizce takip eden kimliği belirsiz bir şahsın tabancalı saldırısına uğradı.

Kurşunların hedefi olan talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken, elindeki doğum günü pastası yola savruldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.K.E, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde pastaneden pasta alıp çıkan M.K.E'nin park ettiği aracına ilerlediği sırada arkasından gelen şüphelinin tabancayla 3 el ateş edip, olay yerinden ayrılmaya çalıştığı, yaralanan M.K.E'nin yere yığıldığı sırada tekrar gelip tekrar ateş etmek için tabancayı doğrulttuğu ve olay yerinden kaçtığı görüldü.

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