Antalya'da sağanak ve rüzgar etkili oldu

AA 21 Ekim 2020 Çarşamba 18:19 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 18:19

Turizmin başkenti Antalya'da sağanak ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, öğle saatlerinde yağmur ve rüzgar etkili oldu.

Sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

Rüzgar nedeniyle Meltem Mahallesi'nde bir ağaç kaldırıma devrildi, Akdeniz Sanayi Sitesi'nde devrilen ağaç 2 araçta hasara yol açtı.

Kaş ilçesinde de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Araçları yolda kalan sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağmur sularının yüksek kesimlerden getirdiği çamur nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü. Rüzgar nedeniyle bazı tabelalar devrildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, metrekareye 14 kilogram yağış düştüğünü, bazı noktalarda bunun 20 kilogramı bulduğunu belirterek, "Ancak kısa süreli bir yağış oldu. Su birikintilerine neden oldu." dedi.

Hafta sonu yağış beklenmediğini aktaran Gültekin, hava sıcaklığının 30 dereceye kadar yükselmesini öngördüklerini vurguladı.