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Yaşam

Antalya'da silah kaçaklığına su üstü

Antalya'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

AA23 Aralık 2020 Çarşamba 19:52 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 19:52
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'nın Beyşehir ilçesinden temin edilen çok sayıda kaçak silahın Antalya'ya getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Takibe alınan şüphelilerin aracı, Serik ilçesi girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada çeşitli bölmelere saklanmış 14 tabanca ve 15 şarjör ele geçirildi.

Araçta bulunan H.K, E.A.Y, A.D. ve M.T.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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