Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ tarafından yayımlanan son dakika uyarısına göre Antalya'da şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor. Antalya ve ilçeleri için dün yapılan "kırmızı" uyarı sonrası beklenen yağışlar başladı. Kentte hazırlıklar tamamlandı. Sağanağın yarına kadar etkili olacağı, metrekareye 100- 250 kilogram yağış düşmesinin beklendiği kaydedildi. Bu haberlerin ardından Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antalya'da okullar tatil edilecek mi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Antalya Valiliği tatil açıklaması yaptı.

ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Okulların tatil olup olmayacağı konusunda 10 bine yakın mesaj geldi. Riske göre tedbir almak durumundayız, şu anda öyle bir risk yok. Okullar yarın da tatil edilmeyecek" dedi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN 'KIRMIZI KOD' ÖNLEMLERİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojinin 'kırmızı kod' uyarısı sonrası olası risklere karşı önlemlerini had safhaya çıkardı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer Çevikol, meteorolojinin uyarısından sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in direktifiyle belediye bünyesinde kriz masası oluşturduklarını aktardı. Valilikte kurulan kriz masasında da belediyeyi temsil ettiklerini anlatan Tuncer, kırmızı uyarının 6 ilçeyi kapsamasına rağmen 19 ilçede acil müdahale ekipleri oluşturduklarını kaydetti. Tuncer, "Ekiplerimiz, ekipmanlarıyla teyakkuz halinde. Vatandaşların çağrısı ve mağduriyet durumlarında ekiplerimiz müdahale etmek üzere bekleyişteler" diye konuştu.

ARAÇLAR UYGUN YERLERE PARK EDİLMELİ

Meteorolojinin bilgilerine göre merkez ilçelerin yanı sıra Kemer, Serik, Kumluca ve Finike'de yoğun yağış beklendiğini ifade eden Tuncer, uyarıların ardından belediyenin sosyal medya hesaplarından ve radyo programlarına konuk olarak katılarak vatandaşlara uyarıda bulunduklarını söyledi. Mecbur olmadıkça vatandaşların trafiğe çıkmamaları tavsiyesinde bulunduklarını aktaran Tuncer, "Araçlar uygun yerlere park edilmeli. Vatandaşlarımız ile iletişim halindeyiz. Sorunlara çözüm bulmak üzere tüm ekiplerimizi seferber ettik. İtfaiye ekiplerimizin izinlerini iptal ettik. Yağış başladı ama henüz hafif yağıyor. Kazasız, sıkıntısız bir yağmur geçirilmesi dileğini taşıyoruz" dedi.