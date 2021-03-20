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Yaşam

Antalya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA20 Mart 2021 Cumartesi 20:43 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 20:43
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Evren Y. idaresindeki 07 YK 581 plakalı otomobil, Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı'nda Hakkı Kök'ün kullandığı motosiklete ve kaldırımda bekleyen 2 yayaya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Kök, kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ile kaldırımda bekleyen Katerina Kaya ve Ayşe Menis yaralandı.

Yaralılar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kök'ün cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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