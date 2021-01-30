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Yaşam

Antalya'daki kablo hırsızları yakalandı

Antalya'da 44 farklı bölgeden fiber internet kablolarını çaldıkları belirtilen 3 şüpheli tutuklandı.

AA30 Ocak 2021 Cumartesi 00:56 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 00:56
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Antalya'da 44 farklı bölgeden fiber internet kablolarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerindeki yer altı fiber internet kabloları ile rögar kapaklarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 44 farklı bölgeden hırsızlık yaptıkları öne sürülen A.A, O.S. ve O.E.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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