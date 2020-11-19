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Yaşam

Antalya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşanan trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

AA19 Kasım 2020 Perşembe 22:45 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 22:45
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Antalya-Konya kara yolunda Lütfi Can Uğurlutan'ın kullandığı 06 TIA 83 plakalı otomobil, Gündoğmuş sapağı yakınlarında Hüseyin Serçe idaresindeki 34 AP 9816 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Adeviye Uğurlutan, Deniz Serçe, Berk Cem Serçe ve Gülizar Tenbel yaralandı.

Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Manavgat ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanınca, araç kuyruğu oluştu. Yolun temizlenmesi ve araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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