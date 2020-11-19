Antalya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Antalya-Konya kara yolunda Lütfi Can Uğurlutan'ın kullandığı 06 TIA 83 plakalı otomobil, Gündoğmuş sapağı yakınlarında Hüseyin Serçe idaresindeki 34 AP 9816 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Adeviye Uğurlutan, Deniz Serçe, Berk Cem Serçe ve Gülizar Tenbel yaralandı.
Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Manavgat ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanınca, araç kuyruğu oluştu. Yolun temizlenmesi ve araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.