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Yaşam

Yenikapı'da buluştular! Gaziantep lezzetleri İstanbul'a taşındı

İstanbul Yenikapı'da 'Gaziantepliler Buluşuyor' etkinliği düzenlendi. Hazırlanan yöresel yemekler, ziyaretçilere sunuldu. 'Gaziantepliler Buluşuyor' etkinliği yarın sona erecek.

AA30 Eylül 2023 Cumartesi 16:55 - Güncelleme:
Yenikapı'da buluştular! Gaziantep lezzetleri İstanbul'a taşındı
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Gaziantep Dernekleri Federasyonu tarafından Yenikapı'da "Gaziantepliler Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Yenikapı'daki etkinlik alanında düzenlenen program kapsamında hazırlanan yöresel yemekler, ziyaretçilere sunuldu.

Alanda kurulan çadırda baklava, kuru patlıcan, kuru biber, çeşitli baharatlar, Antep fıstığı, katmer, Antep cevizli sucuğu, şerbetler ve çeşitli ürünlerle 100'ü aşkın lezzet bulunuyor.

El işçiliği ürünlerinin yer aldığı çadırda ise yöresel eşyalar, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Çadırda ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin fotoğraflarının bulunduğu bir sergi yer alıyor.

Etkinlik kapsamında, Gaziantep baklavalarının yer aldığı tepsi ile "en hızlı yeme" ve "tepsideki altını bulma" yarışması düzenlendi.

Gaziantep Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'daki hemşehrilerini etkinlik alanına gelmeye davet etti.

"Gaziantepliler Buluşuyor" etkinliği yarın sona erecek.

  • Gaziantepliler
  • Yenikapı
  • yöresel yemekler

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