AÖF final sınavı sonuçları sorgula 2019 AÖF ders geçme notu puan hesaplama aof.anadolu.edu.tr

AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı? 2019 AÖF ders geçme notu puan hesaplama nasıl yapılır?" soruların yanıtları haberimizde. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları için kurumdan gelecek açıklamayı beklemeye başlayan Anadolu Üniversitesi öğrencileri konuyla ilgili detayları araştırmayı sürdürüyor. 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen sınavlardan başarılı notları aldıkları takdirde kredilerini artıracak olan öğrenciler bahar dönemine devam edebilecek.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınavı 12-13 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşti. Sınava giren açıköğretim öğrencileri geçtiğimiz hafta açıklanan AÖF sınav soruları ve cevaplarının ardından şimdi de heyecanla sınav sonuçların açıklanmasını bekliyor. AÖF öğrencileri geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen final sınavı sonrası google üzerinden "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÜ 2019 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF puan hesaplama ders geçme notu kaç? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt arıyor.

Yapılan açıklamalara göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi final sınav sonuçları bu hafta içerisinde açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sayfası aof.anadolu.edu.tr üzerinden TC kimlik numara ve şifreniz ile sorgulama yapabilirsiniz. İşte açıköğretim final sınavı ile ilgili yapılan son açıklama...

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama bulunmazken, sonuçların bir önceki sonuç açıklama dönemi ele alındığında 10 gün içerisine erişime açılacağı tahmin ediliyor. Bu bilgilere göre, AÖF sınav sonuçlarının 23 Ocak tarihinde açıklanması mümkün.



Öğrenciler, sınav sonuçlarını AÖF öğrenci otomasyonu sisteminden takip edebilirler. AÖF sonuçlarını görüntülemek için öğrenci otomasyonuna T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci şifresi ile giriş yapacak ve bireysel notlarını görüntüleyebilecek.



AÖF BAŞARI NOTU NASIL HESAPLANIR?



Başarı Notu, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır.



Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.



Açıköğretim Sisteminde yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak Başarı Notu hesaplanır.



Örneğin, bir dersin ara sınavından 70 ve dönem sonu sınavından 80 aldığınızı varsayalım. Bu durumda, ara sınavdan 21 puan ve dönem sonu sınavından 56 puan almış olacaksınız. Başarı notunuz ise, 21+56= 77 olacaktır.



Şunu belirtmekte fayda var: Bu hesaplama, ödev, uygulama, proje vb. olmayan dersler için geçerlidir.



HARF NOTLARI NE ANLAMA GELİYOR?



AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.



CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.



FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.



Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerini ne zaman yapılacağı, Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merakla sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. AÖF güz döneminin sona ermesiyle birlikte gözler bahar dönemi kayıt tarihlerine çevrildi.



12-13 Ocak tarihlerinde tamamlanan AÖF güz dönemi final sınavlarının ardından öğrenciler gözünü kayıt yenileme tarihlerine çevirdi.

Eğitim hayatına AÖF'te devam eden yüz binlerce öğrenci, AÖF 2018-2019 eğitim dönemi sınav programı hakkında bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Kısa bir süre önce güz dönemi dönem sonu sınavları yani final sınavını geride bırakan öğrenciler, şimdi güz dönemi final sınav sonuçların açıklanacağı tarihlere odaklandı.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI



AÖF soruları ve cevapları geçtiğimiz dönemlerde olduğunu gibi sınavların sona ermesinin ardından erişime açıldı. Adaylar AÖF sorularına ve cevaplarına sisteme öğrenci girişi yaprak 'Anadolum eKampüs' üzerinden çıkmış sınav soruları linkine tıklayarak ulaşabiliyorlar.

2018-2019 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıklanan takvime göre Anadolu Üniversitesi final sınavı, 12-13 Ocak tarihlerinde uygulandı. Bahar Dönemi ara sınavları 13-14 Nisan 2019'da. Dönem Sonu sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak. AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019'de gerçekleşecek.

AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?



AÖF sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.



AÖF sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.



Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.



Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.





Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir.



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.



Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır.

BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?



Güz dönemini geride bırakan öğrenciler bir yandan da kayıt yenileme tarihini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi’nin 2018-2019 eğitim öğretim dönemi takvimine göre, bahar dönemi kayıtları 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak.



HARF NOTLARININ ANLAMI



AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF'de yeni sisteme göre bundan sonra ders seçimi yapılmadan banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeyecekler. Yeni sisteme göre ders seçimi yapılmadan önce banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeyecekler. AÖF'ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.” Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek. AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek. Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçekleştirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

AÖF HARÇ ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?



Ödemelerini Ziraat Bankası'nın bankamatik ve internet bankacılığı ekranı üzerinden yapabilecek olan öğrenciler, bunu 7 Ekim 23.30'a kadar tamamlayabilecek. Öğrenciden banka dekontu ise saklaması talep edilecek.



Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerden program süresi içinde olanlar (önlisansta 2 yıl, lisansta 4 yıl), AÖF kayıt yenileme kılavuzunun 2.5.1. maddesinde açıklanan kanunlar kapsamındaki öğrenciler ile 2.5.2. maddesinde açıklanan Engelli Öğrenciler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemeyecek.





Kayıt aşamasında şu yöntemler denenebilecek;



*Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme



(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)



*İnternet Bankacılığı ile Ödeme



*ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)



*Mobil Bankacılık ile Ödeme



DERS EKLE - SİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Ders seçim işlemi üç aşamadan oluşmaktadır:



1-Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.



2-İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.



3-Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.



Yaptığınız ders seçim işlemini onaylamadığınız takdirde, ders seçim işleminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçimi işleminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçim işlemi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.





Ders seçim işlemini tamamlayan öğrenciler, bilgi amaçlı olarak 2018-2019 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasının çıktısını alabilir. Bu sayfada öğrencilerin ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda; Alacağı Dersler, Bıraktığı Dersler, Ödeme Bilgisi, Sınav Merkezi Değişiklik Tarihleri ve Sınav Tarihleri bilgileri yer almaktadır.