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Yaşam

Apartman boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

Kırıkkale'de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İHA01 Ağustos 2020 Cumartesi 21:41 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 21:41
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Merkez Sanayi Mahallesi 1535. Sokak üzerinde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, mahsur kalan yavru kediyi kendi imkanları ile kurtarmak için çaba sarf etti. Uğraşları boşa çıkan vatandaşlar Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Yavru kedi kendisini kurtarmaya çalışan itfaiye ekiplerinden ilk etapta korksa da itfaiye tarafından mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen kedi, süt ile beslendikten sonra salındı.

Yavru kedinin kurtarılmasına sevinen vatandaşlar da itfaiye ekiplerine duyarlılığı için teşekkürlerini iletti.

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