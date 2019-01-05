Ara Güler Müzesi’ne ödül

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: Türk kültür ve sanatının gelişmesine, yurt ve dünya düzeyinde yücelmesine katkıda bulunan özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalar için verilen ödüller, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 10 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahiplerini bulacak.