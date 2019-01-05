Ara Güler Müzesi’ne ödül
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri’ne “Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti” ile “Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi - Ara Güler Müzesi” layık görüldü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: Türk kültür ve sanatının gelişmesine, yurt ve dünya düzeyinde yücelmesine katkıda bulunan özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalar için verilen ödüller, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 10 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahiplerini bulacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.