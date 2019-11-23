Adalet Bakanlığı tarafından yapılan Arabuluculuk sınavı yarın gerçekleştirilecek. Adayların sınav merkezi, sınav binası, sınav salonu, sınav tarihi, sınav saati, sınav konusu vb. bilgileri içeren "Sınav Giriş Belgeleri" Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından erişime açıldı. Sınava girecek olan tüm adaylar Arabuluculuk sınav giriş belgesi nasıl alınır? Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Arabuluculuk sınavı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ARABULUCULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adayların sınav merkezi, sınav binası, sınav salonu, sınav tarihi, sınav saati, sınav konusu vb. bilgileri içeren "Sınav Giriş Belgeleri" Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından erişime açıldı.

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Arabuluculuk sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Arabuluculuk sınav sonuçları açıklanma tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

ARABULUCULUK SINAVI NASIL OLACAK?

Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin sorumluluğunda gerçekleştirilecek. Sınav; çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı, toplam 100 sorudan oluşacak. Cevap kâğıtları Üniversite tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sırasında yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar sonuca etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal edilen sorular olması durumunda, söz konusu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacak.

Sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması koşuluyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere bu ilanda belirtilen arabulucu ihtiyaç sayısı kadar aday, başarılı sayılacaktır. Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılacak.

ARABULUCULUK NEDİR?

Sistematik teknikler uygulayarak görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımı ile ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabulucu da; Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nca tutulan sicile kayıtlı, sistematik teknikler uygulayan, görüşüp müzakarelerde bulunan, tarafları bir araya getiren ve birbirlerini anlamalarını sağlayan, tarafsız, mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu üçüncü kişidir.