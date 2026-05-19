Araç camındaki ''Basın'' ibaresi başını yaktı

Manavgat ilçesinde Yunus Emre İlköğretim Okulu önünde motosiklete işlem yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ön camında 'Basın' ibaresi bulunan aracı durdurdu.

Aracı kullanan İ.J., görevli memurları kendisinin basın mensubu olduğunu belirterek, sosyal medya üzerinden kendi adına düzenlenmiş ve kendine ait kurumun ismi yazan basın kartı ibraz etti.

Kartın geçerliliğine inanmayan trafik ekipleri, kadını Cumhuriyet Polis Merkezi'ne yönlendirdi. İ.J. isimli kadın hakkında evrakta sahtecilikten işlem yapıldığı öğrenildi.