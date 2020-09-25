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Yaşam

Araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı

Düzce'de bir araç yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli bisiklet çarptı.

DHA25 Eylül 2020 Cuma 20:03 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 20:03
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Düzce'de, hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğleden sonra Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi Küçüksu Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Bülent Aşık yönetimindeki 54 FM 153 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Saffan Sadeddin’in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü Sadeddin ve arkasında bulunan Raşid Seyyid Racih yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil ekibi, yaralanan 2 kişiyi Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansırken, soruşturma başlatıldı.

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