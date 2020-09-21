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Yaşam

Araç su kanalına düştü

Düzce'de hafif ticari aracın su kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

IHA21 Eylül 2020 Pazartesi 18:46 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 18:46
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Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana gelen trafik kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Bolu’dan Sakarya istikametine gitmekte olan Oktay K. idaresindeki 06 DM 6975 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyolda biriken yağmur sularının tahliyesi için yapılan su kanalına düştü. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Oktay K. ile kardeşleri Halil ve Murat K. yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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