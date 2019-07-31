32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5187
  • 6,1583
  • 253.694
  • 102.667
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Aracı almaya diye geldi çalarak gitti

Bursa’da otomobil hırsızı, alıcı kılığına girip, denemek için bindiği otomobili çalarak kaçtı. Bu sırada otomobilin çalınacağını anlayan sahibi, cama tutununca uzun süre yerde sürüklenerek yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde öğretmenlik yapan Emre Ertürk (29), tatilde Bursa’ya geldi. 6 aylık çocuğunun doğmasıyla birlikte kullandığı otomobil küçük gelen Ertürk, aracını değiştirmeye karar verdi. 16 BV 483 plakalı otomobilini internet üzerinden 55 bin 750 TL’ye satılığa çıkartan Ertürk, müşteri çıkmasının ardından aracı göstermek için buluştu. Buluşmada aracı deneyeceğini söyleyen şüpheli, otomobille birkaç tur attıktan sonra aracı ekspertize göstermek istediğini belirtti. Bu esnada aracı durduran şahıs, Ertürk’ün kullanmasını istedi. 
 
Ertürk’ün adımını dışarıya atmasıyla birlikte hırsızlık zanlısı gaza bastı. Aracının çalınacağını anlayan otomobil sahibi, aracın camına tutunarak, onu durdurmak istedi.  Uzun süre aracın camında sürüklenen Ertürk, gücünü kaybedince yere düşüp yaralandı. 155 polis ihbar hattını arayarak, yardım isteyen talihsiz öğretmen polise verdiği ifade sonrası hastaneye giderek tedavi oldu.
 
Hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını dile getiren Ertürk, “Yaz tatili için Bursa’ya geldik. 6 aylık bir kızım var. Araba küçük geldiği için değiştirmek istedik. Biraz daha büyük bir araba alacaktık. Aracımı 55 bin 750 TL’ye internet üzerinden satılığa çıkarttım. 54 bin TL’ye satış konusunda anlaştık. Çekirge tarafından geldiğini ve eşine araba alacağını ifade etti. Buluştuktan sonra aracı inceledi. Fiyatta anlaştıktan sonra test sürüşü yaptık. Ardından aracı ekspertize gösterelim dedi. Yolda giderken aracı durdurdu. Bana "sen kullan" dedi. Kapıyı açtı, iner gibi yaptı. Ben de kapıyı açıp, bir ayağımı yere indirdim. O sırada aracın gazına bastı. Cam açık olduğu için bende atıldım oraya. Araç hareket halindeyken camda biraz sürüklendim. Ben asfaltta yere düştüm. O kişi İzmir yönüne devam etti. Böyle olacağını tahmin etmemiştim. Aracın satışını vermemiştim. Daha sonra polisi aradım. İfade verdim ve Uludağ Üniversitesi’ne giderek rapor aldım” dedi.

ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal gerçek oldu! Çocuklar böyle eğlendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Karargahta son temizlik

Karargahta son temizlik

İlk kez görüntülendi... İngiltere'de "korunma" istedi

İlk kez görüntülendi... İngiltere'de 'korunma' istedi

Afganistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Afganistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

TSK'dan hava harekatı: Hedefler vuruldu

TSK'dan hava harekatı: Hedefler vuruldu

CHP'de 'tek aday' isyanı: Böyle saçma şey olmaz

CHP'de 'tek aday' isyanı: Böyle saçma şey olmaz

Adamın ısırdığı yılan öldü!

Adamın ısırdığı yılan öldü!

Son sözleri gerçeği ortaya çıkardı

Son sözleri gerçeği ortaya çıkardı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı
 

POPÜLER HABERLER

ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal gerçek oldu! Çocuklar böyle eğlendi

ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal gerçek oldu! Çocuklar böyle eğlendi

Rahip Krallar'ın başkenti gün yüzüne çıkarılacak

Rahip Krallar'ın başkenti gün yüzüne çıkarılacak

Adıyaman'da bulundu, 3 katlı... Krallığa ait!

Adıyaman'da bulundu, 3 katlı... Krallığa ait!

'Türkiye'nin Maldivleri' gün batımında da görenleri büyülüyor...

'Türkiye'nin Maldivleri' gün batımında da görenleri büyülüyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA