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Yaşam

Aracın camını kırarak hırsızlık yapan 2 şahıs tutuklandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde park halindeki bir aracın camını kırarak telefon, kimlik kartı ve banka kartlarını çalan 2 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA02 Ağustos 2020 Pazar 20:33 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 20:33
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Olay, Kocaali ilçesi Kadıköy sahilinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren A.B. isimli vatandaş, aracının başına geldiği esnada camının kırık olduğunu ve aracının içerisinden cep telefonu, kimlik kartı ile banka kartlarının çalındığını fark etti. Vatandaş tarafından durumun ihbar edilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptığı incelemelerde A.B.’nin telefonu üzerindeki konum bilgisinden, şüphelilerin Karasu ilçesi Manavpınarı Mahallesi mera mevkiinde olduğunu tespit etti.

Tespit üzerine Karasu ilçe emniyet ve jandarma ekiplerine verilen bilgi sonucunda gerçekleşen ortak operasyon ile A.D., S.D. ve C.D. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından A.D. isimli şüpheli serbest kalırken, S.D. ve C.D. ise adli mercilere sevk edilmişti. Burada hakim karşısına çıkan S.D. ile C.D. isimli 2 şahıs tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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