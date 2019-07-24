Şaşırtan gerçeği aracını satmak için gittiği noterde öğrendi

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Aracını satmak için notere gitti, 35 ayrı trafik cezası aldığını öğrendi

Ankara'da kadın kuaförü Volkan İlbaş (25) otomobilini satmak için notere gittiğinde, son 10 ayda trafikte çeşitli kural ihlallerinden acına 35 ayrı trafik cezası uygulandığını öğrendi. Toplam 11 bin 500 liralık trafik cezasını ödeyerek aracını satan İlbaş, 'Bence herkes trafik kurallarına uysun' dedi.

  • DHA
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Çankaya ilçesi Emek Mahallesi'nde kadın kuaförü işleten Volkan İlbaş, dün sabah otomobilini satmak için notere gitti. İlbaş, ödenmemiş trafik cezaları nedeniyle aracını satamayacağını öğrendi. Vergi dairesine giden İlbaş'a, son 10 ayda araç plakasına yazılmış, drift yapmak, ışık ihlali, hatalı park, emniyet kemeri takmamak gibi nedenlerle 35 ayrı ceza olduğu belirtildi. İlbaş, toplam 11 bin 500 lira olan trafik cezasını ödeyip, yaklaşık 5 metre uzunluğa ulaşan ceza makbuzlarını aldı. İlbaş, daha sonra otomobilinin satışını gerçekleştirdi.
 
 
'CEZALARI, ARACI SATARAK ÖDEDİM'
 
Volkan İlbaş, trafik cezalarının, yanlama, drift, yüksek sesle müzik dinleme, emniyet kemeri takmama ve kırmızı ışık ihlali gibi nedenlerle yazıldığını öğrendiğini belirterek, "Bu cezaları, aracı sattığım kişiden aldığım paradan ödedim. Bundan sonra ceza yememek için trafik kurallarına uyacağız. Yanlamayalım, drift yapmayalım, yüksek sesle müzik dinlemeyelim, çevreye rahatsızlık vermeyelim" dedi.
 
'TRAFİK KURALLARINA UYUN'
 
Volkan İlbaş, trafikte yaptıkları için çok pişman olduğunu söyleyerek "Yaptıklarınızı kimse görmüyor diye düşünmeyin. Olan sadece kendinize oluyor. Şu zamanda 11 bin lira trafik cezası çok para. Ben yaptıklarım için üzgünüm. 1 yıl bile değil, 10 ay içinde 11 bin lira ceza yedim. Bence herkes trafik kurallarına uysun" şeklinde konuştu.

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