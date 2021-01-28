Aracını tamir için gittiği tamirhanede husumetlilerinin saldırısına uğrayan adam öldü

DHA 28 Ocak 2021 Perşembe 14:33 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 14:33

Olay, İskenderun Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Şahin K., aracını tamir ettirmek için gittiği oto tamircisinde, kendisini araçla takip eden 2 kişi tarafından silahlı saldırısına uğradı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şahin K. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şahin K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan ve kartuş buldu.

Polis, Şahin K. ile aralarında husumet olduğu belirtilen 2 şüpheliyi, yapılan çalışmayla yakalayıp, gözaltına aldı.